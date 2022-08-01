Половина рек и озер в Евросоюзе может высохнуть к 2030 году. Европейская комиссия рекомендует государствам научиться повторно использовать очищенные сточные воды.
По мнению специалистов, засухи и нехватка воды могут стать более частыми и более серьезными. Они затронут сельское хозяйство, туризм и промышленность, а воздействие на окружающую среду будет огромным.
«Ресурсы пресной воды ограничены. Наш долг – перестать тратить воду попусту и использовать этот ресурс более эффективно», – говорит комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. Ежегодно в ЕС повторно используется 964 миллиона кубометров воды. Практика успешно применяется в ряде стран-членов ЕС, а также в Израиле, Калифорнии, Австралии и Сингапуре.
Оценки показывают, что более сильные законодательные и финансовые стимулы могут помочь Европе повторно использовать более 6 миллиардов кубометров воды ежегодно к 2025 году. noi.md