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Решение Еврокомиссии: К 2030 году половина рек может исчезнуть

Решение Еврокомиссии: К 2030 году половина рек может исчезнуть

Половина рек и озер в Евросоюзе может высохнуть к 2030 году. Европейская комиссия рекомендует государствам научиться повторно использовать очищенные сточные воды.

По мнению специалистов, засухи и нехватка воды могут стать более частыми и более серьезными. Они затронут сельское хозяйство, туризм и промышленность, а воздействие на окружающую среду будет огромным.

«Ресурсы пресной воды ограничены. Наш долг – перестать тратить воду попусту и использовать этот ресурс более эффективно», – говорит комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. Ежегодно в ЕС повторно используется 964 миллиона кубометров воды. Практика успешно применяется в ряде стран-членов ЕС, а также в Израиле, Калифорнии, Австралии и Сингапуре.

Оценки показывают, что более сильные законодательные и финансовые стимулы могут помочь Европе повторно использовать более 6 миллиардов кубометров воды ежегодно к 2025 году.
noi.md
  • Вчера, 19:52
  • DTV
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