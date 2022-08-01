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«Коммерсантъ»: Минсельхоз России может запретить ввоз семян из США и ЕС

«Коммерсантъ»: Минсельхоз России может запретить ввоз семян из США и ЕС

«Коммерсант» сообщает, что Минсельхоз допускает, что в качестве контрсанкций Россия может наложить запрет на поставки семян из Евросоюза и США. Там предупредили местные власти, курирующие АПК, о необходимости увеличить закупки посадочного материала из России. Эксперты выразили надежду, что подобное предупреждение, вероятно, нужно для того, чтобы подтолкнуть агробизнес к закупкам локальных семян, иначе запрет на импорт будет ударом не для западных предприятий, а для российских аграриев.

Как отмечается, Минсельхоз призвал региональных контролеров АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из недружественных стран. Об этом рассказала замглавы министерства Оксана Лут в ходе совещания 2 августа, уточнили источники, принимавшие участи во встрече. Подчёркивается, что никаких подробностей обнародовано не было.

Санкции объявляет правительство по предложению профильных ведомств. В пресс-службе правительства запрос издания о вероятном запрете на импорт семян переадресовали в Минсельхоз. По информации газеты, там этот вопрос проигнорировали, однако добавили, что в ходе совещания обсуждался вопрос увеличения использования аграриями российских семян подсолнечника.
  • Сегодня, 13:39
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