Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров, что временно приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте, в Консульстве это объяснили "сложившейся чрезвычайной ситуацией".
В частности, в Консульстве отметили, что 5 августа персонами нон-грата были объявлены 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
В МИД РФ ранее заявили, что это стало ответной мерой на решение болгарских властей выслать из страны 70 российских дипломатов и сотрудников технического персонала, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.
Посольство Латвии сообщило в своем официальном аккаунте в соцсетях, что им приостановлена в связи с международной обстановкой выдача виз для граждан России.
"В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", — говорится в публикации.
Также сообщается и о единственном исключении - оно будет делаться для поездки на похороны кого-либо из близких родственников.