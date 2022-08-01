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Болгария и Латвия приостановили выдачу виз россиянам

Болгария и Латвия приостановили выдачу виз россиянам

Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров, что временно приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте, в Консульстве это объяснили "сложившейся чрезвычайной ситуацией".

В частности, в Консульстве отметили, что 5 августа персонами нон-грата были объявлены 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

В МИД РФ ранее заявили, что это стало ответной мерой на решение болгарских властей выслать из страны 70 российских дипломатов и сотрудников технического персонала, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.

Посольство Латвии сообщило в своем официальном аккаунте в соцсетях, что им приостановлена в связи с международной обстановкой выдача виз для граждан России.

"В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", — говорится в публикации.

Также сообщается и о единственном исключении - оно будет делаться для поездки на похороны кого-либо из близких родственников.

Ранее аналогичные меры приняли многие страны ЕС.
  • Вчера, 21:43
  • DTV
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