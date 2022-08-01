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МВД Молдовы подписало меморандум с ФБР о сотрудничестве и обмене информацией

МВД Молдовы подписало меморандум с ФБР о сотрудничестве и обмене информацией

Министерство внутренних дел Молдовы подписало меморандум о взаимном сотрудничестве и обмене информацией об идентификации отпечатков пальцев в целях совершения уголовного правосудия и борьбы с терроризмом.

«Благодаря этому документу специалисты смогут обмениваться оперативной информацией с агентами ФБР о преступных и террористических группировках, представляющих общий интерес» — сообщает пресс-служба МВД.

Решение о заключении данного меморандума было принято в ходе время официального визита делегации МВД Молдовы в США в ноябре прошлого года. Тогда ФБР и МВД обязались заключить официальное соглашение об обмене биометрическими данными в рамках программы ФБР «глобальный обмен биометрическими и другими идентификационными данными», сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Глава МВД Молдовы Анна Ревенко выразила благодарность американской стороне «за доверие и признание профессионализма специалистов в системе внутренних дел».

«Теперь, имея взаимный доступ к большему количеству данных и информации, мы сможем быстрее выявлять подозреваемых и предотвращать трансграничные преступления, а также терроризм. Вместе мы сильнее», — заявила Ревенко.

Сообщается, что данный меморандум предоставит возможность молдавской стороне получать из базы данных ФБР, которая содержит почти 80 миллионов записей, данные о террористах, а также о транснациональных преступниках и подозреваемых в совершении преступлений.

С 2002 года в данной программе ФБР участвуют более 50 стран, которые имеют доступ к более чем 450 000 биометрических данных.
  • Вчера, 22:05
  • DTV
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