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Пони-пивохлёб стал мэром британской деревни

Пони-пивохлёб стал мэром британской деревни

Пони по кличке Патрик, живущий в пабе и пристрастившийся к пиву Guinness, стал мэром британской деревни Кокингтон.

Имя пони дали неспроста – он родился в День святого Патрика.

Хозяин пони Кирк Петракис изначально приводил своего питомца в паб, надеясь использовать его в качестве терапевтического животного. Патрик также посещал группы для восстановления психического здоровья, больницы и специальные школы, со временем превратившись в местную знаменитость.

Позже в пабе для Патрика выделили отдельный уголок, где его часто можно видеть за распитием напитков. Политическая карьера пони началась после того, как сотни жителей деревни Кокингтон подписали специальную петицию.

Ее целью было назначение Патрика на пост главы деревни, который пустовал с 2019 года — тогда скончался прежний мэр Дон Миллс.

В итоге пони признали неофициальным мэром Кокингтона. Патрик также стал первым мэром-пони в Великобритании. Хозяева соорудили для него специальный офис с подсветкой и эмблемой в виде фиолетового мака.

  • Сегодня, 08:42
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