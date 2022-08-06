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По итогам встречи Путина и Эрдогана определены главные сферы российско-турецкого сотрудничества

По итогам встречи Путина и Эрдогана определены главные сферы российско-турецкого сотрудничества

По итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана в Сочи была достигнута договоренность увеличить объем двусторонней торговли, развивать сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и туризма, следует из заявления лидеров двух стран.

Среди других сфер, где планируется активизировать сотрудничество, называются промышленность, финансы и строительство.

Кроме того, как сообщил вице-премьер Александр Новак, по итогам переговоров Путина и Эрдогана, достигнута договоренность о частичной оплате в рублях поставок российского газа. Россия поставляет Турции 26 млрд кубометров газа в год, передает mk.ru.

«Конечно, важным аспектом переговоров была тема поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях», — сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он считает, что на переговорах приняли решения, которые выведут развитие отношений России и Турции на новый уровень, и страны будут стремиться к расчетам в нацвалюте.

По словам Новака, тема энергетики всегда была самой важной и ее президенты обсудили отдельно.

«Подробно обсуждалось строительство АЭС „Аккую“ и выход в сроки 2023 года для запуска этого проекта», — сказал вице-премьер.

Прямо перед началом переговоров Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» работает бесперебойно и исправно, в том числе в Европу и благодаря Турции. Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сказал, что АЭС «Аккую», которую строит «Росатом», имеет огромное значение для Турции и есть успехи.

Встреча лидеров России и Турции продолжалась более 4 часов. Как написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на переговорах, он провел беседу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, и договорился наладить тесное сотрудничество между Турцией и Чечней по различным направлениям.
  • Сегодня, 08:53
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