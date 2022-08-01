Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором будет делиться своим творчеством.
АНТИМОНИИ О ЖИЗНИ
Живут для прошлого, умирают для будущего! Существуют для настоящего! .... И на том свете живут, но не по-человечески! .... Жизнь прекрасна всегда, даже если её нету! ... Умирают все, но не все живут! ... У каждого столько болезней, сколько не жалко здоровья. .... Эксперимент с жизнью не удался. Она прошла! ... Всё фальшь, кроме болезней! Им не до глупостей! ... Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! .... Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нету счастья! .... Все завидуют чужому здоровью. Но никто не позавидует своей болезни! .... От болезни никуда не уйдешь, даже если куда-нибудь уедешь. .. За приличные деньги можно одолеть любую болезнь. Даже ту, которой нет! .... Прежде, чем умереть своей смертью, подготовьте себе алиби! .... И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! .... За любое здоровье платят своими болезнями. За любые болезни расплачиваются своими жизнями.
АНТИМОНИИ ПРО ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА
В каждом интеллигентном человеке живет ребенок. Потому он постоянно и впадает в детство. .... Интеллигентный человек не встает с петухами, если ложится с курочками! .... Интеллигентного человека не могут внести в Красную Книгу, так как каждый раз он меняет свою окраску! .... У интеллигентного человека нет счастья в жизни. Хватает и других проблем! .... Интеллигентный человек не пойдет в разведку с неинтеллигентным. Там он всё равно интеллигентом не станет! .... У интеллигентного человека семь пятниц на неделе и одна – на субботу! .... Интеллигентный человек одно думает, другое - говорит, третье – творит! Он всегда непредсказуем и многогранен! ..... Если интеллигентного человека посылают на все четыре стороны, значит его везде ждут. ..... Если интеллигентный человек и живет на зарплату, то в Америке! .... Интеллигентный человек всегда знает, что делает. Но никогда не знает, что получится! .... У интеллигентного человека нет плохой погоды. Он сам её делает! .... Интеллигентный человек не поедет в эмиграцию. Он в ней находится! .... Интеллигентный человек никогда не оставит даму в бидэ! Семен Коган