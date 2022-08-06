Несмотря на решительные протесты и серьезные представления со стороны Пекина, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань.
В связи с этим Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики объявило о предпринятых ответных мерах. Их перечень публикует агентство Синьхуа.
1. Прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США.
2. Отмена рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США.
3. Отмена встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море.
4. Приостановка сотрудничества между Китаем и США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов.
5. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области правовой помощи по уголовным делам.
6. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в борьбе с транснациональной преступностью.
7. Приостановка сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками.
8. Приостановка переговоров между Китаем и США по вопросам изменения климата.
Напомним, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 4 августа приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.
Они начались на следующий день после завершения «крайне провокационного» визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
К настоящему времени обстановка у берегов Тайваня обострилась настолько, что в Тайбэе уже заговорили о том, что Китай готовится к военному вторжению на остров.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань была глупостью, а сама она — сумасшедшая.
Такое мнение лидер республиканцев озвучил 5 августа в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в Уокешо (штат Висконсин).
«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?.. Как же глупо, что она туда поехала», — цитирует возмущенного Трампа ТАСС.
Он подчеркнул, что своими провокационными действиями Пелоси фактически сыграла на руку Пекину. Она предоставила ему оправдание для дальнейшего наращивания влияния в регионе, в том числе для проведения военных учений.
Экс-президент выразил уверенность в том, что республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре и смогут заполучить большинство мандатов. Он пообещал, что после этого покончит «с сумасшедшей Нэнси Пелоси».