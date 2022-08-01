Следственными органами Управления СК г.Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего неоднократно судимого Дмитрия Кажгалиева и 29-летнего Евгения Арнаута. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, сбыте, ношение боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 220 УК ПМР).
По данным следствия, Кажгалиев в один из дней сентября 2020 г. в вечернее время, проходя по территории старого кладбища с. Парканы, нашел два черных пакета, в которых находились патроны в количестве 1224 штук калибра 5,45 мм и два магазина к огнестрельному оружию системы автоматов Калашникова. Об опасной находке он не стал сообщать в правоохранительные органы, а напротив, решил подзаработать на их продаже. О найденных боеприпасах и дальнейших намерениях по поводу их сбыта он сообщил Арнауту, который стал подыскивать возможных покупателей на «товар» среди своих знакомых, а также через мессенджер «Телеграмм». Информация о том, что двое граждан намереваются сбыть на территории ПМР большую партию боеприпасов, попала к сотрудникам МГБ, сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР.
Вечером 17 ноября 2021 года состоялась сделка купли-продажи, только в роли покупателя выступал оперативный сотрудник. Таким образом, Арнаут и Кажгалиев были задержаны с поличным.
Все изъятые патроны, по заключению проведенной баллистической экспертизы, являются стандартными военными патронами, пригодными для стрельбы.
Следствием собраны достаточные доказательства, изобличающие Кажгалиева и Арнаута в совершении противозаконных действий. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
В этой связи, Следственный комитет напоминает, что лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной ответственности. sk.gospmr.org