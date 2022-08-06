Посольство Болгарии в Москве распространило информацию о продолжении выдачи виз гражданам Российской Федерации.
При этом в пресс-службе диппредставительства заявили агентству ТАСС о том, что сроки предоставления услуг увеличились.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась», — говорится в сообщении. В дипмиссии пояснили, что хотя консульство не прекратило работу, однако по техническим причинам визу придется ждать дольше.
Как сообщало EADaily, накануне посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашен 5 августа, в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении persona nоn grata 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Республики в России.
Эта мера стала ответом на решение болгарской стороны объявить persona nоn gratа 70 сотрудников российских загранучреждений.
Сразу после этого консульская служба Болгарии решила на неопределенный срок приостановить прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости. При этом отмечалось, что на такие меры в дипмиссии пошли в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации». eadaily.com