Уборка зерновых I группы в республике завершена. Согласно данным, представленным территориальными управлениями сельского хозяйства Минсельхозприроды, собрано более 230 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 29,3 ц/га.
Озимой пшеницы собрано более 200 тыс. тонн с урожайностью 29,9 ц/га.
В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка овощей открытого грунта, сообщается на сайте Минсельхозприроды ПМР.
Основную часть посевных площадей среди овощных культур составляет зеленый горошек и сахарная кукуруза, а именно 71%. Доля капусты составляет 8%, лука на репку – 7%, моркови – 5%, томатов – 4%.
50% выращиваемых в республике овощей открытого грунта, без учета зеленого горошка и сахарной кукурузы, сосредоточено в Слободзейском районе. На Григориопольский район и г.Тирасполь приходится 23% и 21% площади соответственно.
На сегодняшний день убрано 45% посевных площадей, отведенных под овощные культуры. Валовый сбор овощных культур составил 6,8 тыс. тонн.
Собрано 3 тыс. тонн зеленого горошка, 1,3 тыс. тонн лука на репку, 806 тонн сахарной кукурузы, 600 тонн моркови, 308 тонн свеклы, 200 тонн капусты и др.