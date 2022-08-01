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В Приднестровье собрано более 230 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур

В Приднестровье собрано более 230 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур

Уборка зерновых I группы в республике завершена. Согласно данным, представленным территориальными управлениями сельского хозяйства Минсельхозприроды, собрано более 230 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 29,3 ц/га.

Озимой пшеницы собрано более 200 тыс. тонн с урожайностью 29,9 ц/га.

В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка овощей открытого грунта, сообщается на сайте Минсельхозприроды ПМР.

Основную часть посевных площадей среди овощных культур составляет зеленый горошек и сахарная кукуруза, а именно 71%. Доля капусты составляет 8%, лука на репку – 7%, моркови – 5%, томатов – 4%.

50% выращиваемых в республике овощей открытого грунта, без учета зеленого горошка и сахарной кукурузы, сосредоточено в Слободзейском районе. На Григориопольский район и г.Тирасполь приходится 23% и 21% площади соответственно.

На сегодняшний день убрано 45% посевных площадей, отведенных под овощные культуры. Валовый сбор овощных культур составил 6,8 тыс. тонн.

Собрано 3 тыс. тонн зеленого горошка, 1,3 тыс. тонн лука на репку, 806 тонн сахарной кукурузы, 600 тонн моркови, 308 тонн свеклы, 200 тонн капусты и др.

Бахчи убрано 33 % посевной площади, собрано 878 тонн бахчевых культур.

Собрано 2,2 тыс. тонн плодовых косточковых культур, в том числе: абрикосов – 342 тонны, персика – 271 тонна, сливы– 294 тонны и др.
ecology-pmr.org
  • Сегодня, 03:43
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