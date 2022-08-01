Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей мопедов пройти государственный технический осмотр. С начала нынешнего года его прошли около 900 мопедов, что составляет всего 10% от общего числа зарегистрированных в республике.
Техпаспорт, права, страховка и техосмотр. Всё это должно быть у владельца мопеда.
Техосмотр для мопедов проводится в упрощенном порядке – специалисты СТО проверяют исправность звукового сигнала и световых приборов, сверяют идентификационный номер. Пакет документов, которые должен предоставить водитель, включает в себя водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис ОСАГО и квитанцию об уплате госпошлины.
За непрохождение техосмотра, а также за отсутствие страховки предусмотрена административная ответственность – штраф в размере около 200 и 100 рублей соответственно, напоминает в своем телеграм-канале пресс-центр МВД ПМР.