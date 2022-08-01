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Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Владислав Кульминский получил новую должность

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Владислав Кульминский получил новую должность

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ участвует в инспекции судов в Босфоре. Он состоит в составе группы ООН в созданном Объединенном координационном центре и участвует в проверке судов с зерном. Об этом сообщается на странице Института стратегических инициатив (IPIS) в Facebook, передает unimedia.info

«Наш коллега Владислав Кульминский участвует в проверке судов в Босфоре в составе группы ООН в Объединенном координационном центре. Центр был создан в Стамбуле 27 июля 2022 года для обеспечения морского гуманитарного коридора и контроля за безопасным экспортом пшеницы, продуктов питания и удобрений из Украины. Поздравляем и желаем удачи!», — говорится в пресс-релизе Института стратегических инициатив.

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Владислав Кульминский получил новую должность

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Владислав Кульминский получил новую должность

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции РМ Владислав Кульминский получил новую должность
unimedia.info
  • Сегодня, 20:12
  • DTV
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