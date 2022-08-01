В стране действует программа, согласно которой каждый житель должен к 2050 году сократить ежедневное использование воды на четверть, со 145 до 110 л в день.
Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве.
Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в день. Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд л воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.
"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени", - приводит издание слова одного из представителей отрасли.
Ранее в ряде регионов на юге Англии вследствие установившейся аномальной жары и рекордного уровня использования воды были введены ограничения на применение садовых шлангов и поливальных установок. Соответствующие меры были приняты по причине "слишком низкого" уровня грунтовых вод и заполнения водохранилищ в стране. tass.ru