Dnestr.TV

 
0

Нехватка воды в Британии: жителям королевства рекомендовали меньше мыться

Нехватка воды в Британии: жителям королевства рекомендовали меньше мыться

В стране действует программа, согласно которой каждый житель должен к 2050 году сократить ежедневное использование воды на четверть, со 145 до 110 л в день.

Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве.

Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в день. Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд л воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.

"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени", - приводит издание слова одного из представителей отрасли.

Ранее в ряде регионов на юге Англии вследствие установившейся аномальной жары и рекордного уровня использования воды были введены ограничения на применение садовых шлангов и поливальных установок. Соответствующие меры были приняты по причине "слишком низкого" уровня грунтовых вод и заполнения водохранилищ в стране.
tass.ru
  • Сегодня, 20:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • «Газпром» не хочет слушать Молдову по изменениям услов ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • «Газпром» не хочет слушать Молдову по изменениям услов ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна