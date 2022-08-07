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У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину

У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину

В Черном море у берегов Болгарии в области Бургас специалисты военно-морских сил страны уничтожили плавающую мину. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Евроньюс.

Как передает телеканал, мину накануне обнаружил 15-летний мальчик, нырявший у скал недалеко от Царева.

Подросток находился в воде, когда столкнулся с предметом. К счастью, снаряд в этот момент не взорвался. Район был немедленно оцеплен и охранялся полицией, а затем и военными, передает eadaily.com.

«Мы нырнули. потом обогнули скалы и решили направиться к камням. В это время мы увидели что-то похожее на мину и решили выйти. Мы сообщили об этом спасателям, и они вызвали полицию», — приводит телеканал рассказ мальчика.

На Украине продолжается специальная военная операция российской армии. Из-за действий украинских военных создается опасность в Черном море.

Согласно сообщению телеканала, летом, когда на побережье находятся тысячи туристов, власти Болгарии активизируют патрулирование. Ранее мины были обнаружены также у побережья Румынии и Турции.

eadaily.com
  • Сегодня, 20:20
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