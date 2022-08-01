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Кабинет министров обсуждал проблемы в сфере образования

Кабинет министров обсуждал проблемы в сфере образования

Накануне кабинет министров обсуждал проблемы в сфере образования Приднестровья. Основная цель – повысить качество образования в школах республики и дать родителям будущих школьников свободу выбора учебного заведения. Для этого государству следует выработать комплексные предложения по совершенствованию образовательного процесса, материально-технической базы, системы оплаты труда и обеспечению кадрами.

Основной проблемой, влияющей на качество образования, считают в Министерстве просвещения ПМР, является отток кадров среднего возраста – молодежь «не горит большим желанием» идти в профессию. Констатация такова: на десять учителей пенсионного возраста приходится только один молодой специалист, передает newspmr.com.

«Заинтересованность в профессии крайне низка, поскольку уровень заработной платы находится на невысоком уровне. Кроме того, негативно сказывается и плохое материально-техническое обеспечение организаций образования. Во многих школах давно не проводились обновления мебели, лабораторий, кабинетов химии, физики, биологии, отсутствует спортинвентарь и другое», - пояснила министр просвещения Светлана Иванишина.

Глава правительства считает: в идеале качество получаемых знаний не должно зависеть от расположения учебного заведения – город или село. Для этого необходимо ввести критерии требований к школам, основанные на высокой профподготовке педагогов. Также, что родителям будущих учеников, как и самим ученикам нужно дать свободу выбора учебного заведения, не ограничивая его местом жительства.

«Это создаст конкурентность среди учебных заведений, а значит и откроет новые возможности для повышения уровня квалификации и оплаты труда», - отметил Александр Розенберг.

Еще в правительстве рассматривают предложение вести контроль качества образования на всех уровнях – это срезы знаний и различные проверки для самих школ. По мнению специалистов, это позволит повысить качество образования.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 11:21
  • DTV
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