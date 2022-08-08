Министерство обороны Молдовы не видит причин для беспокойства в отношении Приднестровья или ситуации в Зоне безопасности. Об этом заявил сегодня, 8 августа, госсекретарь ведомства Валерий Мижа.
Он подчеркнул, что угрозы безопасности в регионе из-за развития военной ситуации на Украине нет, сообщает eadaily.com.
«У нас идет диалог в рамках Объединенной контрольной комиссии (ОКК — совместный руководящий орган миротворческой операции на Днестре). Мы также видим внимательное отношение к ситуации военного командования миротворцев в Приднестровье, в том числе Российской Федерации», — отметил Мижа. По его словам, молдавское оборонное ведомство делает все необходимое, чтобы «исключить спекулятивные интерпретации с непредсказуемыми последствиями», когда меры одной стороны по обеспечению безопасности могут быть восприняты другой стороной как угроза собственной безопасности. В этой связи Мижа уточнил, что идет постоянный диалог и есть конструктивное отношение, стремление разобраться в ситуации.
«Мы с беспокойством следили за провокациями, имевшими место в Тирасполе и других населенных пунктах Приднестровья, у нас состоялся диалог с аппаратом военного атташе РФ в Кишиневе. На данный момент мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас беспокоиться», — заключил Валерий Мижа.
Ранее министр обороны РМ Анатолий Носатый также говорил о том, что в планы России, армия которой сейчас проводит спецоперацию на Украине, не входит вторжение в Молдавию, а поступающие из Москвы официальные сигналы носят миролюбивый характер.
Как сообщалось ранее, не соответствующими действительности назвал президент Приднестровья Вадим Красносельский заявление некоторых политиков о якобы имеющей место военной угрозе со стороны непризнанной республики.
«Бесконечные рассуждения об угрозе, исходящей из Приднестровья по отношению к Украине о возобновлении вооруженного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, — все это пустословие провокаторов и домыслы диванных стратегов», — подчеркнул глава государства.
Недавно посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявил о том, что Киев следит за Приднестровьем, так как видит в нем потенциальную угрозу из-за присутствия там Вооруженных сил РФ (Оперативная группа российских войск обеспечивает миротворческую операцию).
«Как президент и главнокомандующий вооруженными силами заявляю — Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседних и каких бы то ни было иных государств. Военная доктрина республики остается неизменной: мы поддерживаем обороноспособность на уровне, необходимом для защиты государства от агрессии», — заверил Вадим Красносельский.