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В Молдове урожай кукурузы может быть в четыре раза меньше, чем в 2021 году

В Молдове урожай кукурузы может быть в четыре раза меньше, чем в 2021 году

Государственная гидрометеослужба снизила прогноз средней урожайности с гектара кукурузы и подсолнечника в этом году. Обновленный прогноз гораздо более пессимистичен, чем прогноз на начало июля 2022 года, передает mold-street.com

«В результате анализа сложившихся агрометеорологических условий и с учетом прогнозируемых метеорологических условий на оставшийся вегетационный период урожая кукурузы Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует, что средняя урожайность по стране в 2022 году составит 12-17 центнеров с гектара (в среднем за последние 10 лет урожайность составляла 35 ц с гектара)», — сообщает ведомство.

По сравнению со средним показателем за последние 10 лет плодов будет меньше в 2-3 раза, а по сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован рекордный урожай, снижение составит почти 4-5 раз.

Если учесть, что кукурузой в этом году было засеяно около 526 тысяч гектаров, или около трети всех сельскохозяйственных угодий, то урожай зерна может составить 630-890 тысяч тонн.

В прошлом году, для сравнения, кукурузы было собрано около 2,8 млн тонн, а в 2020-м — всего 785 000 тонн, то есть в 3,6 раза меньше.

Самый низкий урожай кукурузы в этом столетии был в 2007 году - всего 7 центнеров с гектара, в том году было собрано всего 363 тысячи тонн зерна, что в два раза больше, чем ожидается в этом году.

Прогноз относительно средней урожайности семян подсолнечника на территории Молдовы в 2022 году тоже совсем не оптимистичен.

Так, гидрометеослужба РМ прогнозирует, что средняя урожайность по стране в 2022 году составит всего 10-13 центнеров с гектара (средняя урожайность за последние 10 лет составила 19 центнеров с гектара).

Для сравнения, прогноз на начало июня был 16-18 центнеров с гектара, а в прошлом году средняя урожайность составила 24,6 центнера с гектара, вдвое больше, чем показывают прогнозы на этот год.

Статистические данные свидетельствуют, что в этом году подсолнечником была засеяна рекордная площадь - 434 000 га, что на 11% больше, чем в 2021 году и почти в два раза больше по сравнению с 2009 годом. В результате подсолнухи заняли около 28% сельскохозяйственных угодий, что является беспрецедентным в истории Молдовы.

Что касается подсолнуха, то самый маленький урожай этого века был собран 15 лет назад, в 2007 году - всего 7 центнеров. Тогда с площади в 234 000 га, засеянной подсолнухом, был собран урожай всего в 156 000 тонн.

mold-street.com
  • Сегодня, 11:31
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