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В Молдове появится еще один аэропорт

В Молдове появится еще один аэропорт

Ведутся работы по модернизации Маркулештского аэропорта. Подробности будут представлены в ближайшее время, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну во время отчета о результатах одного года управления.

«Уже есть некоторые лоукост-компании, которые заинтересованы в полетах в Маркулешты. Аэропорт лучше всего оборудован и может быть введен в эксплуатацию быстрее всего", - отметил Спыну.

Власти хотят, чтобы этот аэропорт работал, и объявили, что собираются посмотреть, каков объем инвестиций в ближайшие 12 месяцев, чтобы одна или две компании могли выполнять рейсы.

Маркулештский международный аэропорт был основан в 2004 году на базе воинской части в Маркулештах и имеет площадь 265 га. Предприятие включает в себя два компонента: международный аэропорт Маркулешты и свободную экономическую зону. В 2018 году аэропорт был передан из ведения Министерства обороны в ведение Министерства экономики и инфраструктуры РМ.
noi.md
  • Сегодня, 11:37
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