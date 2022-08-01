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Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян

Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян

Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в обнародованном в понедельник интервью газете The Washington Post.

По словам Зеленского, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще". Поэтому они "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию", утверждает он. С точки зрения Зеленского, эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. "Какими бы россияне ни были , отправьте их в Россию", - добавил он.

С точки зрения Зеленского, можно "призвать к ответственности все население" России. "Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", - отметил он. Президент Украины также назвал уже введенные против России санкции "слабыми" по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, передает ТАСС.

Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.
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