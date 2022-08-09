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Немцев предупредили о грядущем распространении экзотических инфекций

Немцев предупредили о грядущем распространении экзотических инфекций

Директор Института имени Роберта Коха (RKI, Берлин) Лотар Вилер заявил о возможном распространении экзотических инфекционных заболеваний в Германии в связи с изменениями климата. Эти изменения приводят к «расширению мест обитания комаров и клещей, которые могут быть носителями вирусной, бактериальной и паразитарной инфекции», предупредил Вилер в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном накануне, 8 августа.

Глава федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней указал, что немецкие врачи должны особенно внимательно реагировать на симптомы, которые обычно возникали только после путешествий в жаркие страны. В качестве примеров он привёл лихорадку Зика, лихорадку денге и лихорадку Западного Нила. Кроме того, Вилер не исключил появления в ФРГ малярии, которую вызывают плазмодии, сообщает eadaily.com.

Распространение вирусов через комаров зависит от температуры, поэтому длительные периоды жары повышают вероятность заражения от комариного укуса, объяснил он.

Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам здравоохранения Эндрю Ульман тоже ожидает, что из-за вызванного потеплением распространения клещей и комаров в Германии и других европейских странах будут все чаще появляться болезни, «которые прежде были неизвестны в наших климатических регионах».

«Необходимы дальнейшие исследования и инициативы, чтобы лучше понять влияние изменения климата на распространение патогенов и принять эффективные меры», — подчеркнул он.

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