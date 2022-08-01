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Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 сентября – решение правительства

Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 сентября – решение правительства

Федеральный совет Германии обнародовал решение об изменении правил пребывания на территории страны граждан Украины с 1 сентября 2022 года.

Согласно решению правительства, с 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране. Будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля. Те украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны будут получить статус временной защиты либо покинуть страну на следующие 90 дней, пишет interfax.com.ua.

При этом украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Регистрация для граждан Украины будет открыта в течение всего времени боевых действий.
  • Сегодня, 06:52
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