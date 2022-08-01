Федеральный совет Германии обнародовал решение об изменении правил пребывания на территории страны граждан Украины с 1 сентября 2022 года.
Согласно решению правительства, с 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране. Будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля. Те украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны будут получить статус временной защиты либо покинуть страну на следующие 90 дней, пишет interfax.com.ua.
При этом украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.
Регистрация для граждан Украины будет открыта в течение всего времени боевых действий.