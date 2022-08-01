8 августа 2022 года, в онлайн-формате состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Приднестровья. Повестку дня из 12 вопросов озвучила председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая.
В соответствии с вступившими в действие со 2 августа 2022 года изменениями и дополнениями в Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики в актуализации нуждается ряд постановлений и инструкций Центризбиркома, затронутых законодательными новеллами.
Новые положения закона затрагивают, в частности, процедуру оформление ряда документов кандидатами и избирательными комиссиями, упрощая составление одних и детализируя законодательные положения в отношении других, сообщается на сайте ведомства.
В новой редакции ЦИК утвердил 7 форм, необходимых кандидатам для выдвижения:
заявление о сведениях биографического характера; протокол заседания съезда (собрания, конференции) избирательного объединения (его регионального, местного отделения), избирательного блока; обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со статусом депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской; обязательство о прекращении деятельности, несовместимой с должностью (статусом) народного депутата, председателя Совета-главы администрации села (поселка); заявление о согласии баллотироваться; протокол об итогах сбора подписей в поддержку кандидата, а также согласие на обработку персональных данных.
«По результатам заседания мы полностью обеспечим территориальные избирательные комиссии города, села, поселка необходимыми и актуальными документами для их работы в преддверии избирательной кампании по выборам 30 октября 2022 года дополнительных выборов в местные Советы народных депутатов», - отметила Елена Городецкая.
Так, кандидатам необходимо будет обратить внимание на некоторые коррективы в формах подписного листа и сведений об имуществе, являющихся приложениями к Избирательному кодексу ПМР. Новые формы уже размещены на официальном сайте ЦИК в разделе «Кандидатам», а также на новые формы уже обозначенных документов для выдвижения
Имплементировав новеллы ИК в ведомственные документы и переработав их с учетом опыта избирательных кампаний 2021-2022 годов, в ходе заседания члены ЦИК ПМР единогласно приняли в новой редакции 2 основополагающих ведомственных документа - Рабочий блокнот членов участковой избирательной комиссии и Инструкцию о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, в народные депутаты местных Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка.
Говоря о внесении изменений в Инструкцию о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты, председатель Центризбиркома отметила: «Все детали этого процесса расписаны открыто и гласно. Кандидаты, которые хотят качественно подойти к своей избирательной кампании, по изучении этого документа будут иметь достоверную информацию о том, как будет проходить проверка их документов и какие нюансы им следует учесть».
Изменениям подверглись и руководящие документы ЦИК по вопросам делопроизводства и формирования архива. В частности, по результатам проводимой ранее работы совместной работы Центризбиркома с Государственной службой управления документацией и архивами удалось упростить ряд процедур для территориальных избирательных комиссий.
В рамках заседания ЦИК были внесены дополнения и изменения в Положение о молодежных избирательных комиссиях. Так, был дополнен порядок выдвижения кандидатов для назначения в состав МИК взамен досрочно выбывшего. Кроме того, согласно новой редакции Положения членами МИК смогут стать депутаты представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В завершении заседания Елена Городецкая обсудила с коллегами подготовку к Форуму молодёжных избирательных комиссий, проведение которого запланировано в период с 23 по 25 сентября 2022 года.
В правовом поле теперь будет использоваться формулировка «бюллетень». Она будет общим понятием для голосования на выборах, голосования по отзыву выборного лица и на референдуме. Это изменение также нашло свое отражение в принятых сегодня ведомственных актах ЦИК. cikpmr.com