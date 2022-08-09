Сегодня в режиме видеоконференции состоялась встреча специалистов Приднестровья и Молдовы для обсуждения актуальных проблемных вопросов, которые возникают при импорте медикаментов. Во встрече также приняли участие представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе.
Инициатива приднестровской стороны о проведении очередной встречи обусловлена безответственным подходом молдавской стороны, затянувшей на два месяца имплементацию готового решения, которое призвано упростить механизм импорта медикаментов в Приднестровье, сообщает МИД ПМР.
Сохраняющиеся сложности и бюрократические препоны при доставке через территорию Молдовы жизненно важных и социально значимых медицинских препаратов, предназначенных для населения и лечебных учреждений Приднестровья, привели к существенному росту цен на лекарственные средства, сокращению ассортимента и падению в первом полугодии 2022 года на 35% импорта медикаментов в Приднестровье.
Как передает МОЛДПРЕС, около 50% от общего числа разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию Республики Молдова выдано компаниям из Приднестровья. Данные были представлены на заседании совместной рабочей группы по охране здоровья.
Обсуждения были сосредоточены на механизме ввоза лекарственных средств, при этом были уточнены некоторые аспекты, касающиеся выдачи Агентством по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешений на незарегистрированные лекарственные средства. Таким образом, Кишинев оценил положительное влияние технических встреч, организованных ведомством для экономических агентов в приднестровском регионе с целью соблюдения процедур, необходимых для получения разрешения.
В то же время координатор рабочей группы Кишинева сообщил, что по состоянию на 24 февраля 50% разрешений, выданных Aгентством, были закреплены за восемью экономическими агентами из приднестровского региона. Речь идет о более чем 800 разрешениях на ввоз, из них 300 – на жизненно важные лекарственные средства.
Также по просьбе тираспольских специалистов представители Минздрава РМ разъяснили порядок закупки лабораторных анализов на определение вирусных гепатитов В, С, D.
На встрече обсуждались услуги по медицинской реабилитации, предоставляемые детям с диагнозом ДЦП, в том числе из приднестровского региона. В связи с этим Кишинев выразил готовность изучить возможности расширения услуг для детей, проживающих в регионе, на основе статистической информации, которую должен предоставить Тирасполь.
В текущем году совместные рабочие группы по охране здоровья провели пять заседаний.