Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа вводит ограничения на ввоз в Россию сельхозпродукции из 31 района Молдавии. В ведомстве уточнили, что причиной запрета стали насекомые-вредители, которых обнаружили в партиях молдавских овощей и фруктов, сообщает eadaily.com.
«Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой», — подтвердила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она подчеркнула, что еще в июле Кишинев получил предупреждение о возможном введении ограничений из-за поставок зараженной растительной продукции. Российские карантинные органы обнаружили в экспортируемых плодоовощьных товаров восточную плодожорку, восточную фруктовую муху и средиземноморскую плодовую муху, а также бурую монилиозную гниль и полыннолистную амброзию.
Несмотря на это, поставки опасной растительной продукции из Молдавии продолжились. Поэтому Россельхознадзор принял решение применить ограничительные меры, чтобы защитить страну от вредных организмов.
«5 марта ведомство отменило все ограничения на ввоз из Молдавии в РФ подкарантинной продукции — без учета ограничений по предприятиям-производителям. Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории РМ, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате», — заключила Юлия Мелано.
Молдавия в 2022 году поставила на российский рынок 168 тысяч тонн растительной продукции, наибольший объем пришелся на яблоки, сливу, виноград и черешню. За период с 2021 по 2022 год в ввезенной из РМ сельскохозяйственной продукции было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.
Как сообщало EADaily , в июле Совета ЕС временно отменить квоты и тарифы на семь категорий аграрного экспорта из Молдавии. По словам президента РМ Майи Санду, европейский рынок — это большой, стабильный, богатый и предсказуемый рынок, куда Молдавия может экспортировать всё больше и больше, если будет инвестировать в качество своей продукции.
Сейчас в Евросоюз направляется 65% молдавского экспорта. Видимо западные партнеры Кишинева менее придирчивы к качеству поставляемых продуктов, либо их не сильно волнует здоровье собственных граждан.