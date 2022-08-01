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В период месячника по профилактике бешенства вакцинировано более 9 тысяч животных

В период месячника по профилактике бешенства вакцинировано более 9 тысяч животных

Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Приднестровья, а также защиты населения от болезней, общих для людей и животных, с 25 апреля по 25 мая 2022 года проводился месячник по профилактике бешенства и ликвидации инфекционного заболевания бешенства. Месячник проводился согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 9 марта 2022 года № 65 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди животных в Приднестровской Молдавской Республике» в рамках утвержденного плана ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2022 год.

В период проведения месячника ветеринарными специалистами государственного учреждения «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (ГУ «РЦВС и ФСБ») совместно с преподавателями и студентами профильных учебных заведений проводился подворный обход граждан в городах, поселках и селах республики. Цель мероприятия – обеспечение массового охвата вакцинацией восприимчивых к бешенству животных. В результате было профилактически вакцинировано 9309 голов, в том числе: крупного рогатого скота – 1544 головы, мелкого рогатого скота – 263 головы, лошадей – 82 головы, плотоядных – 7420 голов.

Справочно: за 6 месяцев 2022 года вакцинировано 11994 головы

Среди населения была проведена разъяснительная работа по вопросам риска заболевания и профилактики бешенства среди домашних животных, а также соблюдения правил их содержания.

Осуществлялся систематический обмен информацией между ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службой по антропозоонозным болезням, в частности по бешенству.

Ветеринарными специалистами ГУ «РЦВС и ФСБ» совместно с педагогами дошкольных учреждений и организаций общего образования проводились лекции и беседы о необходимости профилактики бешенства.

В период проведения месячника по профилактике бешенства также проводились рейдовые проверки предприятий, учреждений и организаций по соблюдению условий содержания служебных собак.

На базе филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» г. Тирасполь для заводчиков фелинологического клуба был проведен обучающий семинар на тему: «Эпидемиология бешенства. Основы иммунопрофилактики».
ecology-pmr.org
  • Вчера, 19:21
  • DTV
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