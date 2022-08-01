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В 2021 году больше всего видов на жительство в ЕС получили украинцы

В 2021 году больше всего видов на жительство в ЕС получили украинцы

Абсолютное большинство разрешений (83%) украинцам было выдано Польшей, причем 88% выданных Польшей документов были связаны с трудоустройством.

На втором месте по количеству полученных разрешений - граждане Марокко (150 100 разрешений, из которых 50% выдано в Испании) и Беларуси (149 000, из которых 88% выдано в Польше). Граждане этих стран получили 40% всех выданных в 2021 году первых видов на жительство.

Сообщается, что всего в 2021 году было выдано 2 952 300 первых видов на жительство в ЕС гражданам стран, не входящих в Евросоюз, что на 31% (или +693 700) больше, чем в 2020 году. Количество таких документов достигло допандемического уровня 2019 года, передает korrespondent.net.

При этом Польша выдала треть всех первых видов на жительство в ЕС (967 300, или 33% от общего количества разрешений), на втором месте Испания (371 800, или 13%), на третьем - Франция (285 200, или 10%).

Наибольший относительный рост общего количества выданных разрешений в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в Италии: +159% (со 105 700 в 2020 году до 274 100 в 2021 году), Финляндии (+132%; с 24 800 до 57 300) и Польше (+62%; с 598 000 до 967 300).

Уменьшение общего количества выданных разрешений в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксировано только в Германии (-41%; с 312 700 в 2020 году до 185 200 в 2021 году), Литве (-7%; с 22 500 до 21 000) и Хорватии (-4%; от 35 100 до 33 600).

Ранее сообщалось, что беженцам из Украины предоставлено право на пересечение границ ЕС с электронным документом Diia.pl. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе.
  • Вчера, 19:36
  • DTV
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