Власти Республики Молдова и Российской Федерации условились об изменении статуса складов российского вооружения в Приднестровье (село Колбасна). Об этом рассказал госсекретарь Министерства обороны РМ Валерий Мижа, отметив, что обсуждение этой проблематики было приостановлено после начала военного конфликта на Украине, сообщает eadaily.com.
«Министерство обороны РФ обращалось к властям Молдавии в 2019—2020 годах по этому поводу. Думаю, Covid-19 помешал сроку согласования. У нас были определенные консультации в формате министерств иностранных дел, мы больше общались через письма и через аппарат военного атташе России в Кишиневе», — сказал Мижа.
Молдавский чиновник подчеркнул, что у сторон есть понимание, что статус склада подлежит изменению, он касается боеприпасов.
«Поскольку срок годности большинства боеприпасов уже составляет 30 лет, 80%-90% из них устарели. То есть они не могут быть функциональными, более того, некоторые из них нельзя транспортировать, потому что это может представлять риск. Действия 24 февраля остановили процесс, но есть понимание, что когда война закончится, эта тема будет обсуждаться. Политического решения нет», — заключил Валерий Мижа.
Склад в Колбасне является крупнейшим военным складом в Восточной Европе и находится всего в 120 км от Кишинева и непосредственно в близи границы с Украиной. Там хранилась большая часть боеприпасов после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран социалистического лагеря.
По предварительной оценке, в настоящее время там находится около 20 тысяч тонн боеприпасов, большая часть которых с истекшим сроком хранения. Охрану этого объекта осуществляет дислоцированная в Приднестровье Оперативная группа российских войск (ОГРВ также проводит ротацию миротворческого контингента на Днестре). Кишинев уже давно на разных международных платформах добивается вывода российских военных из региона, считая их присутствие незаконным и приравняв ОГРВ к оккупационным войскам.
В августе 2019 года Кишинев посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он обсудил с руководством Молдовы вопрос ревизии и утилизации складов вооружения в Приднестровье.
25—26 апреля в ПМР была совершена серия терактов, следы исполнителей которых ведут на Украину. В этот же период в направлении складов в Колбасном с украинской стороны было произведено несколько выстрелов, а в небе над объектом были замечены беспилотные летательные аппараты.
По оценке специалистов Академии наук Молдовы, если на складах в Колбасне произойдет диверсия, мощность взрыва может быть эквивалентна взрыву 10-килотонной ядерной бомбы, такой, какая была сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Эксперты констатируют, что взрыв склада боеприпасов в селе Колбасном приведет к ущербу для населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдавия и на территории Украины на площади от 500 до 3000 квадратных километров.