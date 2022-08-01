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Какие районы не попали под эмбарго Россельхознадзора

Какие районы не попали под эмбарго Россельхознадзора

С 15 августа Россия вводит временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения из Республики Молдова в связи с неоднократными нарушениями карантинных требований.

Решение было принято Службой ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской Федерации (Россельхознадзор) «в связи с неблагоприятной фитосанитарной обстановкой на территории Республики Молдова», сообщает noi.md.

Эта мера вступает в силу всего через день после того, как Россельхознадзор выступил с заявлением, в котором утверждалось, что в 2021 и 2022 годах в овощной продукции, полученной из Молдовы, было 93 случая обнаружения 11 видов опасных вредителей и что в июле российская служба предупредила Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы о риске введения ограничений, если проблемы не будут устранены.

Так, была запрещена к ввозу в Россию сельскохозяйственная продукция из районов:

Анений-Ной, Басарабяска, Бричаны, Кагул, Кантемир, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Криуляны, Дондюшаны, Дрокия, Единцы, Фалешты, Флорешты, Глодяны, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорены, Окница, Оргеев, Резина, Рышканы, Сынджерей, Сороки, Страшены, Шолданешты, Штефан-Водэ, Тараклия, Теленешты и Унгены, а также из АТО Гагаузия и муниципиях Кишинев и Бельцы.

Единственный район, на который не распространяется новое российское эмбарго, — это Дубоссарский, а также районы Приднестровья.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов не прокомментировало решение Россельхознадзора и причины, на которые ссылаются российские власти.

В марте 2022 года Россельхознадзор снял все ограничения на ввоз в Россию молдавской продукции растительного происхождения без учета ограничений, наложенных на некоторые предприятия.
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