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Спички детям не игрушка!

Спички детям не игрушка!

9 августа, в 16:08 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоэтажке по улице Кишинёвской. На место были направлены два пожарных расчёта Бендер, чуть позже туда же прибыл экипаж из Тирасполя. Для ликвидации возгорания были подняты сотрудники СВПЧ отдыхающих смен.

Весь 9-этажный дом отключили от электро-, газо- и водоснабжения.

Пожарные выяснили: очаг возгорания был на балконе одной из квартир на восьмом этаже. Ликвидацию усложняло сильное задымление всего подъезда. Огнеборцам пришлось подниматься по автолестнице. В это же время их коллеги эвакуировали жильцов 9-этажки.

На место происшествия прибыло несколько карет скорой помощи. В Бендерскую городскую больницу были доставлены две женщины. Одна из них в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимацию. Вторая женщина – беременная – после осмотра врачами была отпущена домой. Троих малышей увезли в Центр матери и ребёнка г. Бендеры. Их обследовали медики и также отпустили домой.

В момент ликвидации возгорания пострадал пожарный. Из-за высокой температуры в помещении и задымления огнеборец получил обезвоживание и отравление продуктами горения. Он госпитализирован в отделение пульмонологии ЦРБ г. Бендеры.

Усложняла работу большая захламлённость квартиры, откуда начался пожар. Это способствовало быстрому распространению огня. На локализацию возгорания потребовалось около двух часов, через 4 – пожар был ликвидирован.

От возгорания пострадал весь подъезд – 36 квартир. Больше всего досталось квартирам с 4-го до 9-го этажа.

Глава госадминистрации г. Бендеры предоставил возможность всем нуждающимся во временном размещении расположиться в здании Бендерской станции юных туристов. Там же всем предоставили питание.

Хозяйку квартиры и её несовершеннолетнюю дочку доставили в УВД г. Бендеры для выяснения причин происшествия. Правоохранители выяснили: виновницей пожара стала семилетняя девочка. Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, играл со спичками. Неожиданно воспламенились шторы на балконе. Мать попыталась сама потушить огонь, но через время покинула квартиру и от соседей позвонила на 101.

Обследование квартир и всех коммуникаций в многоэтажке будет проведено в среду. После этого будет предоставлена возможность жильцам вернуться домой.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:55
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