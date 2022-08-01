Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало требования для въезда и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства во время войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram, пишет unian.net.
Отмечается, что в разработанной пошаговой инструкции изложены все требования относительно въезда в Украину, а также пребывания иностранцев и лиц без гражданства с учетом введения в Украине 24 февраля военного положения.
Для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:
действительный паспортный документ;
отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;
наличие въездной визы;
подтверждение цели пребывания;
достаточное финансовое обеспечение.
"Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины", - подчеркнули в МВД.
Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час, правила поведения во время сигналов "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность". unian.net