Dnestr.TV

 
0

Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало требования для въезда и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства во время войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram, пишет unian.net.

Отмечается, что в разработанной пошаговой инструкции изложены все требования относительно въезда в Украину, а также пребывания иностранцев и лиц без гражданства с учетом введения в Украине 24 февраля военного положения.

Для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:

действительный паспортный документ;

отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;

наличие въездной визы;

подтверждение цели пребывания;

достаточное финансовое обеспечение.

"Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины", - подчеркнули в МВД.

Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час, правила поведения во время сигналов "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".
unian.net
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна