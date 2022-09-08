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Куда граждане Молдовы могут въезжать без сертификата о вакцинации или теста на COVID-19

Куда граждане Молдовы могут въезжать без сертификата о вакцинации или теста на COVID-19

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ обновило список требований, которые граждане Молдовы должны соблюдать в контексте пандемии COVID-19, если они хотят посетить другие страны. Согласно МИДЕИ, для въезда в большинство стран гражданам Молдовы больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от нового коронавируса или отрицательный тест на COVID-19.

Так, в Румынии электронный сертификат не нужен, как больше не обязательно уходить на карантин, передает tv8.md.

С 1 августа 2022 года во Франции сняли медицинские ограничения. Для въезда в страну не требуется ни справка о прививках, ни тест на COVID-19.

Финляндия также сняла все ограничения, предусмотренные регламентом COVID-19 (предъявление справок, анализы, предварительная регистрация). Въезд в Финляндию разрешен в соответствии с общими правилами пересечения границы.

Ограничения также отменили в Швеции, Исландии и Норвегии.

А вот граждане, которые собираются въехать в Китай, должны пройти два теста на COVID-19 в родной страны, 2 ПЦР-теста в транзитных пунктах и при въезде в КНР. Если результаты на все тесты окажутся отрицательным, нужно зайти на официальную страницу посольства/консульства Китая и заполнить в режиме онлайн файл, куда внести результаты тестов и копию паспорта, чтобы получить Декларацию о состоянии здоровья (QR-код). При въезде на территорию Китая обязателен 7-дневный карантин, причем только в местах, определенных для этого местными властями, плюс 3 дня под строгим контролем дома.
  • Сегодня, 11:14
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