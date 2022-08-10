Министерству сельского хозяйства Молдовы поручено срочно решить проблему с вступающим 15 августа запретом экспорта фруктов и овощей в Россию. Такое распоряжение отдала в среду премьер республики Наталья Гаврилица.
«Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители», - сказала Гаврилица на заседании правительства.
«Важная тема - в наших фруктах и овощах выявлено несколько вредителей, введен запрет на ввоз фруктов и овощей в Россию. У меня была рабочая встреча с представителями сельхозпроизводителей. Я хочу знать, как это возможно, что фрукты из Криулянского района некачественные, а из Дубоссар – без проблем?» – заявила премьер-министр в начале сегодняшнего заседания исполнительного органа.
Директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Раду Мустяцэ отметил, что пока не располагает информацией по этому вопросу.
«Я не могу привести подробности относительно вредителей, мы еще не получили информационную ноту от уполномоченного органа Российской Федерации. Сначала нужно внимательно проанализировать информацию. При необходимости мы усилим контроль со стороны Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и проинформируем российскую сторону. Проанализируем каждый район отдельно», – отметил Мустяцэ.
«Пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что было сообщено, мы должны заботиться о качестве нашей продукции, особенно теперь, когда у нас есть зеленый свет для экспорта в ЕС. Кроме того, мы должны искать новые рынки», – подчеркнула Гаврилица.
Накануне Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа временно ограничит ввоз растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдовы, Гагаузии и городов Кишинев и Бельцы.
В ведомстве пояснили, что причиной такого решения стали неоднократные выявления опасных карантинных объектов в экспортируемой продукции, о чем не раз информировалась молдавская сторона, но должным образом так и не отреагировала.
Из Молдовы в Россию в 2021 году поступило 168 тыс. тонн растительной продукции, в основном яблок, слив, винограда и черешни.
В марте Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз в РФ подкарантинной продукции из Молдовы без учета ограничений по предприятиям-производителям. До этого механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдовы, предполагающую поставки только из «чистых» зон и аттестованных предприятий. С 15 августа российское ведомство вынуждено вернуться к работе в таком же формате. mk.ru