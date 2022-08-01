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Минсельхозприроды ПМР контролирует соблюдение земельного законодательства

Минсельхозприроды ПМР контролирует соблюдение земельного законодательства

Государственные инспекторы управления землепользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов в июле 2022 года провели 21 плановую проверку по соблюдению требований земельного законодательства ПМР. Проверки проводились в отношении земель, находящихся в ведении республиканских органов власти.

Как сообщается на сайте ведомства, по выявленным нарушениям земельного законодательства составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Из них: 6 протоколов – за самовольное занятие земельного участка; 3 протокола – за неиспользование земельного участка в течение одного года; 1 протокол – за нерациональное и неэффективное использование земельного участка.
  • Вчера, 19:22
  • DTV
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