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В Молдове основной взнос по страховому полису ОСАГО увеличится на 355 леев

В Молдове основной взнос по страховому полису ОСАГО увеличится на 355 леев

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) может стать на 36% дороже. Проект решения опубликовала Национальная комиссия финансового рынка РМ, обосновав его необходимостью корректировки коэффициентов, на основании которых рассчитывается страховая премия.

В Молдове страховка ОСАГО рассчитывается по базовому страховому взносу, к которому применяются ректифицирующие коэффициенты и система бонус-малус. Представители НКФР обосновывают повышение тем, что применение системы бонус-малус не позволяет страховщикам покрыть все расходы. Именно поэтому требуется корректировка всех расчетных коэффициентов, чего не делалось уже много лет. Например, на 2020 год из почти 634 тысяч договоров страхования ОСАГО более 46% получили 50-процентное снижение страхового взноса.

Проект предусматривает увеличение базового взноса за ОСАГО до 1350 леев, то есть повышение на 355 леев, или почти на 36% по сравнению с текущим значением, которое составляет 995 леев.

Инициатива Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) увеличить стоимость полиса автогражданской ответственности ОСАГО на 36% вызвала недовольство Ассоциации патронатов автотранспортных операторов. В обращении к руководству парламента, Минюста и НКФР транспортники назвали данное предложение «завышенным и необоснованным» и потребовали приостановить начатую процедуру утверждения новых тарифов.

- Инициатива НКФР больно ударит по автовладельцам, в том числе по транспортным компаниям, и окажет негативное влияние, как в социальном, так и в экономическом плане. Поэтому мы просим принятия возможных решений в области ОСАГО, обоснованных реальными расчетами и соответствующими практикам стран ЕС, - говорится в обращении.

Авторы документа указали на недочеты данного решения, в числе которых выборочное и спекулятивное применение практики других стран, манипулирование некоторыми статистическими данными и игнорирование других. Они также обратили внимание на заинтересованность НКФР в повышении стоимости страховых полисов, поскольку 2% от общей суммы страховых взносов уплачивается в качестве специального сбора в бюджет Комиссии.
bloknot-moldova.ru
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