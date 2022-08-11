Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о своих планах стать президентом страны после того, как срок полномочий Владимира Зеленского истечет.
Как пишет портал Ura.ru, Арестович готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в том случае, если Зеленский «не пойдет на второй срок».
Советник отметил, что некоторые люди считают, что он «подсиживает» Зеленского, однако сам он категорически это отрицает. При этом он все же допускает, что может заменить нынешнего президента на его посту, сообщает eadaily.com.
«Конечно, он когда-то уйдёт с президентства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим», — заявил Арестович. Правда, стоит иметь в виду, что президентство Зеленского может закончиться гораздо раньше. Это произойдет в том случае, если в Вашингтоне решат, что его потенциал исчерпан и его пора заменить.
В этом случае, скорее всего, речь будет идти о физическом устранении Зеленского. И тогда Арестовичу в борьбе за опустевшее кресло на Банковой придется столкнуться с сильной конкуренцией.
Среди возможных преемников Зеленского называют председателя Верховной рады Руслана Стефанчука и бывшего главу МВД Арсена Авакова. О своих президентских амбициях заявлял и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков. eadaily.com