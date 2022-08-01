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Приднестровский конфликт – тема дискуссии Серебряна с Клименко

Приднестровский конфликт – тема дискуссии Серебряна с Клименко

Вице-премьер РМ Олег Серебрян провел встречу со специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию Юрием Клименко, находящимся с рабочим визитом в Республике Молдова в сопровождении посла Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.

Как сообщает noi.md, в ходе диалога были рассмотрены последние события в переговорных форматах относительно приднестровского урегулирования, подходы и приоритетные направления вмешательства властей Республики Молдова с целью удовлетворения повседневных потребностей жителей обоих берегов Днестра, и первичные проблемы, которые постоянно остаются в поле зрения.

Было подчеркнуто, что формат «1+1» и секторальных рабочих групп продолжают функционировать и сегодня, а приверженность политическому и мирному урегулированию приднестровского конфликта в рамках суверенного и интегрированного территориального государства Республика Молдова остается в силе, несмотря на некоторые провокационные обвинения, появившиеся в публичном пространстве.

Официальные лица обменялись информацией и мнениями о сложной региональной ситуации, аспектах, требующих постоянной координации, формах помощи, оказываемой друг другу Республикой Молдова и Украиной, прогрессе, достигнутом в процессе европейской интеграции, подтвердив твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности обеих стран, предотвращению вспышек дестабилизации и поддержанию атмосферы безопасности и процветания.

Было решено поддерживать постоянные каналы связи, сотрудничества и координации для эффективного управления элементами, представляющими общий интерес.
noi.md
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