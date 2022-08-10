В реке Одра (Одер), протекающей по территориям Польши, Германии и Чехии, выявили признаки загрязнения воды, что привело к массовой гибели рыбы – польские рыбаки говорят об экологической катастрофе.
Первые случаи массовой гибели рыб обнаружили в Нижней Силезии в конце июля – поэтому местная рыболовная ассоциация ограничила деятельность на некоторых участках. Далее проблему обнаружили и на других участках Одры – в Любушском и Западно-Поморском воеводствах, передает eurointegration.com.ua
Рыбаки утверждают, что в воду попали ядовитые химикаты выше по течению – вероятно из города Кендзежин-Козьле, где расположен один из крупнейших польских химических заводов Zakłady Azotowe Kędzierzyn.
Следствие начали правоохранители города Олава Нижнесилезского воеводства. Они пытаются установить, где именно произошла вероятная утечка химикатов в Одру – это и определит, правоохранительные органы какого города будут расследовать инцидент.
Предварительная проверка Инспекции по защите окружающей среды Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве в начале августа подтвердила повышенный уровень кислорода в Одре. В двух пробах обнаружили следы химического вещества мезитилена, вредного для морских животных.
Кроме того, Инспекция указывает, что источник загрязнения, вероятно, расположен выше границы Нижнесилезского воеводства – то есть в Опольском воеводстве, где расположен город Кендзежин-Козьле с химическим заводом.