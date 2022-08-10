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В Польше говорят об экологической катастрофе

В Польше говорят об экологической катастрофе

В реке Одра (Одер), протекающей по территориям Польши, Германии и Чехии, выявили признаки загрязнения воды, что привело к массовой гибели рыбы – польские рыбаки говорят об экологической катастрофе.

Первые случаи массовой гибели рыб обнаружили в Нижней Силезии в конце июля – поэтому местная рыболовная ассоциация ограничила деятельность на некоторых участках. Далее проблему обнаружили и на других участках Одры – в Любушском и Западно-Поморском воеводствах, передает eurointegration.com.ua

Рыбаки утверждают, что в воду попали ядовитые химикаты выше по течению – вероятно из города Кендзежин-Козьле, где расположен один из крупнейших польских химических заводов Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

Следствие начали правоохранители города Олава Нижнесилезского воеводства. Они пытаются установить, где именно произошла вероятная утечка химикатов в Одру – это и определит, правоохранительные органы какого города будут расследовать инцидент.

Предварительная проверка Инспекции по защите окружающей среды Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве в начале августа подтвердила повышенный уровень кислорода в Одре. В двух пробах обнаружили следы химического вещества мезитилена, вредного для морских животных.

Кроме того, Инспекция указывает, что источник загрязнения, вероятно, расположен выше границы Нижнесилезского воеводства – то есть в Опольском воеводстве, где расположен город Кендзежин-Козьле с химическим заводом.
  • Сегодня, 09:22
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