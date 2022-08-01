Специалисты установили 20 человек, которые контактировали с иностранцем, госпитализированным в Кишиневе с оспой обезьян. В Национальном агентстве общественного здоровья Молдовы говорят, что у них нет симптомов заболевания, но люди находятся под наблюдением.
С другой стороны, эксперты утверждают, что после подтверждения первого случая оспы обезьян в Молдове неизбежен риск вспышки, если не найти всех, кто контактировал с больным, передает publika.md.
"Допустим, люди пожали ему руку, но тут же вымыли руки, тогда риск снижается, ведь в таких ситуациях помогают элементарные правила гигиены".
По данным НАОЗ, иностранный гражданин прибыл в Молдову из США 2 августа, а 8 числа был госпитализирован с сыпью на теле в инфекционную больницу им. Томы Чорбэ. Другими словами: он в течение шести дней пересекался с работниками отеля и с коллегами в офисе. При этом он отправился в поездку, зная, что контактировал с человеком, зараженным оспой обезьян. В НАОЗ говорят, что установили более 20 человек, которые вступали в контакт с пациентом.
"Мы не знаем, был он в ресторане или нет. Например, как обрабатывается и дезинфицируется посуда в этом ресторане, потому что, очевидно, биологическая жидкость осталась на ложке и вилке. Инкубационный период составляет от пяти до 21 дня, и, возможно, у этих людей были контакты с другими людьми, и, соответственно, они за пять дней могли легко заразить других".
Специалисты не исключают, что контактировавших с больным людей намного больше, поскольку на досуге он бывал в местах отдыха. Алла Токарчук говорит, что эпидемиологическое расследование, инициированное Национальным агентством общественного здоровья, имеет решающее значения в плане профилактики распространения оспы обезьян. Задача эпидемиологов - установить все контакты.
"Этот вирус передается при прямом контакте, прямом контакте через кожу, прямом контакте слизистых оболочек, использовании общих принадлежностей. Неправда, что он передается только половым путем. Если вы прикоснетесь к коже больного человека, у которого есть высыпания, вы можете заразиться".
По словам эксперта, искоренить оспу обезьян невозможно, поскольку ее переносчиками являются и животные. Заболевание известно давно, раньше оно встречалось в основном Центральной и Западной Африке.
Смертность от оспы обезьян довольно низкая. Более восприимчивыми к болезни считаются люди моложе 40-50 лет из-за прекращения кампании по вакцинации от натуральной оспы, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. За последнюю неделю во всем мире число больных оспой обезьян увеличилось с 16 тысяч до 25 тысяч. publika.md