Руководство футбольного клуба «Шериф» приняло решение помочь нидерландскому футболисту Донни ван Иперену, серьезно пострадавшему в недавней игре Суперлиги Молдавии. На его лечение будет направлена вся прибыль от матча раунда плей-офф Лиги Европы «Шериф» - «Пюник», сообщила пресс-служба клуба.
«Всё футбольное сообщество следит за развитием событий с защитником ФК "Зимбру" Донни ван Ипереном. ФК "Шериф" не может остаться в стороне. Мы рядом с Донни и его семьёй в эти трудные мгновения для жизни нидерландского футболиста», - подчёркивается на сайте тираспольской команды.
Защитник кишинёвского «Зимбру» впал в кому после сильного столкновения с голкипером «Динамо-Авто» в матче 2-го тура Суперлиги Молдавии 6 августа. Состояние игрока остается очень тяжёлым.
Встреча «Шерифа» и армянского «Пюника» состоится 25 августа на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и начнется в 20:00. novostipmr.com