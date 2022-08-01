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Тираспольский клуб решил поддержать футболиста «Зимбру», который до сих пор находится в коме

Тираспольский клуб решил поддержать футболиста «Зимбру», который до сих пор находится в коме

Руководство футбольного клуба «Шериф» приняло решение помочь нидерландскому футболисту Донни ван Иперену, серьезно пострадавшему в недавней игре Суперлиги Молдавии. На его лечение будет направлена вся прибыль от матча раунда плей-офф Лиги Европы «Шериф» - «Пюник», сообщила пресс-служба клуба.

«Всё футбольное сообщество следит за развитием событий с защитником ФК "Зимбру" Донни ван Ипереном. ФК "Шериф" не может остаться в стороне. Мы рядом с Донни и его семьёй в эти трудные мгновения для жизни нидерландского футболиста», - подчёркивается на сайте тираспольской команды.

Защитник кишинёвского «Зимбру» впал в кому после сильного столкновения с голкипером «Динамо-Авто» в матче 2-го тура Суперлиги Молдавии 6 августа. Состояние игрока остается очень тяжёлым.

Встреча «Шерифа» и армянского «Пюника» состоится 25 августа на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и начнется в 20:00.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:33
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