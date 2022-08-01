Ответственность за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС ляжет на западных спонсоров Киева. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации вокруг станции.
"Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит", - указал дипломат. "Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской", - констатировал он.
По его словам, вся ответственность за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС ляжет на западных спонсоров Киева, передает ТАСС.
"Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа - прим. ТАСС) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии, - сказал дипломат. - И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы. Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева".
Небензя отметил, что радиационный фон на Запорожской АЭС после атак ВС Украины остается в норме, но если обстрелы хранилищ радиоактивных отходов продолжатся, то изменение ситуации может стать вопросом времени.
"По данным администрации региона, ВСУ нацеливают ракеты на бетонные хранилища радиоактивных отходов, - сказал он. - Пока попасть по ним и нанести серьезный ущерб Киеву не удается. Радиационный фон на ЗАЭС на данный момент в норме. Но если удары продолжатся, это только вопрос времени".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в настоящий момент ждет он генерального секретаря организации Антониу Гутерреша разъяснений сути его высказывания о создании периметра безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
Напомним, что ранее Гутерреш выступил с заявлением, согласно которого, на техническом уровне необходимо согласовать создание безопасного периметра вокруг ЗАЭС в целях обеспечения безопасности района.
«Что он имеет ввиду под данным предложением я не понимаю. Пусть он разъяснит, что подразумевает под этим периметром», - заявил Небензя.
Он уточнил, что демилитаризация охраняемой российскими военными ЗАЭС может сделать станцию более уязвимой. Например, для террористов.