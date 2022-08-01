Сегодня состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева со Специальным представителем Украины в молдо-приднестровском урегулировании Юрием Клименко. В рабочем диалоге также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РМ Марк Шевченко и замглавы внешнеполитического ведомства ПМР Александр Стецюк. Нынешняя встреча стала первым контактом с новым представителем Украины в формате «5+2».
Состоялась предметная дискуссия относительно текущего состояния переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова, а также перспектив работы в рамках «Постоянного совещания…», сообщается на сайте МИД ПМР.
Отдельно дипломаты обсудили ситуацию с украинскими беженцами, пребывающими в ПМР, и взаимодействие по этой части приднестровской стороны с международными организациями. В этом контексте Министром была дополнительно подчеркнута востребованность полноценного консульского обслуживания на территории Приднестровья для граждан Украины.
В рамках дискуссии Виталий Игнатьев подтвердил миролюбивый настрой Приднестровского государства, а также необходимость решения всех вопросов молдо-приднестровского урегулирования исключительно политико-дипломатическим путем за столом переговоров.
Завершая встречу, собеседники условились поддерживать рабочее взаимодействие по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.