Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 33 от 11 августа 2022 года в аэропорту введены новые меры безопасности. Информация предоставлена пограничной полицией.
Введены следующие меры:
- Работа VIP-зала приостановлена;
- Доступ в Аэропорт запрещен всем лицам, за исключением пассажиров, сотрудников экономических агентов или государственных органов, действующих в Аэропорту, и членов экипажа.
- На Пограничную полицию возложена задача оказания поддержки в осмотре зданий и территории аэропорта с целью выявления взрывоопасных материалов или веществ.
- Пограничников будет постоянно обучать и сопровождать сотрудник ГИП, обладающий навыками выявления взрывчатых веществ и обеспечения соблюдения порядка реагирования в тревожных ситуациях.
Как уточнили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), это предусматривают меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры.
«Этим же документом запрещается доступ лиц в помещения аэропорта, за исключением пассажиров, членов экипажа, сотрудников экономических агентов или государственных органов, действующих на территории субъекта», — отмечается в сообщении.
Комиссия также решила в отступление правовых норм наделить дополнительными полномочиями сотрудников Пограничной полиции. Таким образом, они смогут принимать участие в исследовании зданий и территории аэрогавани на предмет взрывоопасных предметов. Пограничники будут постоянно обучаться и им будет помогать сотрудник Генерального инспектората полиции, обладающий навыками выявления взрывоопасных веществ и обеспечения соблюдения процедур реагирования в ситуациях оповещения о взрывоопасных предметах.
Помимо этого, остаются в силе и другие ранее введённые меры безопасности. Речь идет об установлении контрольно-пропускного пункта на въезде в аэропорт со сканированием багажа, ограничение доступа в помещение провожающих и встречающих, обучении нескольких специализированных кинологических бригад для соблюдения режима, разграничении пассажиропотоков на въезде/выезде, запрете парковки перед аэропортом, ежедневном патрулировании вокруг терминала смешанными экипажами.