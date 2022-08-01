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Правительство ввело пошлину на вывоз колотой топливной древесины

Правительство ввело пошлину на вывоз колотой топливной древесины

В рамках рабочего дня Глава Правительства провел заседание президиума. Основная тема – установление порядка реализации колотой топливной древесины за рубеж. Инициативу представил Вице-премьер-министр экономического развития Сергей Оболоник, отметивший, что сейчас государство проводит все меры, направленные на сохранение на территории республики лесов, являющихся государственным достоянием и подлежащих охране, именно поэтому с середины февраля этого года действует Указ Президента о запрете вывоза древесины, но разрешен вывоз топливной за исключением некоторых брёвен и палений, сообщается на сайте Правительства ПМР.

«Наблюдается увеличение спроса и роста цены реализации топливной древесины, что может привести к существенному росту экспорта этих товаров и как следствие дефицита на внутреннем рынке Приднестровья. На основании изложенного представляется целесообразным установить экспортную сезонную таможенную пошлину на некоторые виды топливной древесины в размере 2 цента США за килограмм», — рассказал Сергей Оболоник.

Экспортная пошлина будет действовать до конца отопительного периода, то есть до 1 апреля. Ее введение позволит привлечь и дополнительные средства в бюджет.

Также единогласно члены президиума Правительства поддержали изменения, касающиеся вывоза колотой топливной древесины для физических лиц. Согласно предложениям без уплаты таможенной пошлины граждане для личных нужд могут вывозить из республики не более 100 кг и не чаще одного раза в год.

«Мы ожидаем рост спроса на древесину топливную, и он будет. Мы видим, что сегодня происходит в Европе», — сказал Александр Розенберг и нацелил профильные ведомства на более внимательное отношение к данной сфере.

  • Вчера, 22:17
  • DTV
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