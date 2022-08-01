На станции канатной дороги Гара-Баши на горе Эльбрус на высоте 3800 м в пятницу, 12 августа, туристка родила ребенка, передает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
В ведомстве сообщили, что за их многолетнюю практику это был первый такой необычный вызов. Ранее к ним никто не обращался с просьбой принять роды в горах.
«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик», — рассказали в ведомстве.
Спасатели выехали на место, к моменту их прибытия малыш уже появился на свет.
Сообщается, что туристка с новорожденным были доставлены на поляну Азау под наблюдением спасателей и переданы скорой помощи. В МЧС также подчеркнули, что с подобным столкнулись впервые.