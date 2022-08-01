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Женщина родила ребенка на горе Эльбрус на высоте почти 4 тыс. м

Женщина родила ребенка на горе Эльбрус на высоте почти 4 тыс. м

На станции канатной дороги Гара-Баши на горе Эльбрус на высоте 3800 м в пятницу, 12 августа, туристка родила ребенка, передает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В ведомстве сообщили, что за их многолетнюю практику это был первый такой необычный вызов. Ранее к ним никто не обращался с просьбой принять роды в горах.

«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик», — рассказали в ведомстве.

Спасатели выехали на место, к моменту их прибытия малыш уже появился на свет.

Сообщается, что туристка с новорожденным были доставлены на поляну Азау под наблюдением спасателей и переданы скорой помощи. В МЧС также подчеркнули, что с подобным столкнулись впервые.




  • Вчера, 22:21
  • DTV
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