Dnestr.TV

 
0

В США заявили, что отправят военные корабли и самолеты к Тайваню

В США заявили, что отправят военные корабли и самолеты к Тайваню

В Белом доме на специальном брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, прозвучало, что США намерены отправить корабли американских ВМС в Тайваньский пролив в предстоящие несколько недель.

Такое заявление сделал в пятницу координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, сообщает mk.ru.

Он сказал, что Соединенные Штаты продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право.

По его словам, эти действия включают проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив, а также и пролетов самолетов в небе над островом «в предстоящие несколько недель».

Также Кэмпбелл заявил, что США продолжат предпринимать «спокойные и решительные» шаги для поддержания мира и стабильности в регионе, несмотря на попытки Пекина их подорвать.

Вашингтон будет оказывать поддержку Тайбэю в соответствии с давней политикой, сказал координатор Белого дома и отметил, что это является задачей США на долгий срок.
  • Вчера, 22:35
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна