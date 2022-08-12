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В США заявили, что отправят военные корабли и самолеты к Тайваню
В Белом доме на специальном брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, прозвучало, что США намерены отправить корабли американских ВМС в Тайваньский пролив в предстоящие несколько недель.
Такое заявление сделал в пятницу координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, сообщает mk.ru.
Он сказал, что Соединенные Штаты продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право.
По его словам, эти действия включают проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив, а также и пролетов самолетов в небе над островом «в предстоящие несколько недель».
Также Кэмпбелл заявил, что США продолжат предпринимать «спокойные и решительные» шаги для поддержания мира и стабильности в регионе, несмотря на попытки Пекина их подорвать.
Вашингтон будет оказывать поддержку Тайбэю в соответствии с давней политикой, сказал координатор Белого дома и отметил, что это является задачей США на долгий срок.
- Вчера, 22:35
- DTV
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