В Главном следственном управлении СК ПМР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГУП «ЕРЭС» Игоря Гилка. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных: ч.4 ст.156 (растрата), ч.1 ст.111 УК ПМР (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
С октября 2012 года по декабрь 2016 года Гилка возглавлял ГУП «Единые распределительные электрические сети».
Как сообщается на сайте ведомства, в период своего руководства, он, с целью хищения вверенного ему имущества, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежные средства государственного предприятия в размере 1 934 193,58 рублей ПМР в пользу третьих лиц, путём закупки у них транспортных средств по искусственно завышенным ценам. Именно под его непосредственным контролем и руководством в 2013 году были оформлены и заключены в порядке срочной необходимости договора о приобретении предприятием у физических лиц автомобилей в количестве 13 единиц, стоимость каждого из которых по факту была практически в три раза ниже, чем та, что указана в договорах купли-продажи.
Так же следствие установило, что в сентябре, октябре 2016 года Гилка фиктивно трудоустроил на руководящие должности в ГУП «ЕРЭС» двух человек, которые в течение нескольких месяцев до увольнения не приступали к исполнению должностных обязанностей, но при этом получали заработную плату. Таким образом, предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 21 тысячи рублей ПМР.
Указанные преступления выявили в 2017 году, однако привлечь к ответственности руководителя предприятия тогда не удалось, он выехал за пределы Приднестровья. В этой связи Гилка объявили в официальный розыск.
В конце 2020 года обвиняемый добровольно явился в правоохранительные органы.
В декабре 2021 года Гилка, уже будучи под следствием, совершает еще одно противозаконное деяние: повздорив с одним из жителей г. Рыбница он избил его, нанеся кулаками несколько ударов в область лица.
В рамках уголовного дела в целях обеспечения возмещения причинённого ущерба по заявленным гражданским искам на имущество Гилка наложен арест.
Доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении указанных преступлениях, собраны следствием в достаточном объёме. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело передано в суд.