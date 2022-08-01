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17-летний пловец из Румынии побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

17-летний пловец из Румынии побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Пловец сборной Румынии Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.

17-летний Попович преодолел дистанцию за 46,86 секунды. Второе место занял венгерский пловец Криштоф Милак (47,47), третье — итальянец Алессандро Миресси (47,63). Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (46,91), который он поставил в 2009 году, передает life.ru.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 11 по 21 августа в Риме. Ещё в марте Международная федерация плавания (FINA) не допустила до соревнований сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

  • Сегодня, 22:25
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