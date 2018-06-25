Автобус подвергся обстрелу около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения, пишет газета Times of Israel.
Семь человек ранены в результате обстрела автобуса неподалеку от Стены Плача в Израиле. Об этом пишет газета The Times of Israel.
По предварительным данным два человека получили серьезные ранения. Они в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь.
Обстрелу подвергся автобус, который ехал по дороге к Стене плача, а потом остановился на парковке рядом с гробницей царя Давида.
Стрелку удалось скрыться с места происшествия. Журналисты, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что инцидент расценивается как террористическая атака.
Подозреваемый в стрельбе в Иерусалиме сдался полиции
Полиция объявляет об аресте предполагаемого виновника нападения, в результате которого 7 человек получили ранения, 2 из них серьезно, в результате ночного розыска; подозреваемый идентифицирован как житель Восточного Иерусалима
В воскресенье утром полиция объявила об аресте подозреваемого в терроризме, который ночью ранил семь человек, в том числе двоих серьезно, в результате перестрелки возле Старого города Иерусалима.
В заявлении полиции говорится, что после многочасовой охоты подозреваемый сдался вместе с пистолетом, который, по-видимому, использовался при стрельбе.
В заявлении не уточняется, где подозреваемый сдался. Силы безопасности проводили обыски в районе Сильван за пределами Старого города, куда подозреваемый предположительно скрылся после обстрела автобуса и автомобилей рядом со стоянкой у Западной стены.
По сообщениям еврейских СМИ, подозреваемый — житель Восточного Иерусалима, который взял такси до полицейского участка, где сдался. Его опознали как Амира Сидави, 26 лет.
Министр общественной безопасности Омер Барлев приветствовал арест подозреваемого.