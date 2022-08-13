В Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничение для покупателей для приобретения воды — до пяти бутылок на человека. Об этом сообщает The Independent.
Как объяснили в представительстве торговой сети, на данную меру пришлось пойти из-за сильнейшей за последнее столетие засухи в Европе.
С 12 августа в магазинах Aldi магазинах появились таблички, на которых написано, что один покупатель может приобрести только пять отдельных бутылок, передает eadaily.com.
«Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты», — сказано в объявлении.
В настоящее время в восьми областях Англии официально объявлена засуха. В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.
Жаркая погода июля и августа в Великобритании превратила зеленые пейзажи острова, видимые из космоса, в засохшие коричневые пустоши.
Утешительных обещаний от синоптиков пока нет. Они прогнозируют, что в ближайшие дни в южной и центральной Англии температура в тени может превысить 35 °C. Для экономии пресной воды в Англии и Уэльсе также введен временный запрет на полив садов и огородов из шланга.
Правительство Великобритании 12 августа официально объявило о засухе в некоторых районах Англии после нескольких месяцев рекордно низкого уровня осадков и беспрецедентно высоких температур.