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В супермаркетах Великобритании ограничили продажу бутилированной воды

В супермаркетах Великобритании ограничили продажу бутилированной воды

В Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничение для покупателей для приобретения воды — до пяти бутылок на человека. Об этом сообщает The Independent.

Как объяснили в представительстве торговой сети, на данную меру пришлось пойти из-за сильнейшей за последнее столетие засухи в Европе.

С 12 августа в магазинах Aldi магазинах появились таблички, на которых написано, что один покупатель может приобрести только пять отдельных бутылок, передает eadaily.com.

«Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты», — сказано в объявлении.

В настоящее время в восьми областях Англии официально объявлена засуха. В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.

Жаркая погода июля и августа в Великобритании превратила зеленые пейзажи острова, видимые из космоса, в засохшие коричневые пустоши.

Утешительных обещаний от синоптиков пока нет. Они прогнозируют, что в ближайшие дни в южной и центральной Англии температура в тени может превысить 35 °C. Для экономии пресной воды в Англии и Уэльсе также введен временный запрет на полив садов и огородов из шланга.

Правительство Великобритании 12 августа официально объявило о засухе в некоторых районах Англии после нескольких месяцев рекордно низкого уровня осадков и беспрецедентно высоких температур.


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